【モデルプレス＝2024/10/17】モデルのPyunA.（ぴょな）が、17日発売の「月刊ヤングマガジン」（講談社）第11号の巻末グラビアに初登場。ビキニ姿で美しいボディを披露している。【写真】PyunA.、ヒョウ柄ビキニで美バスト披露◆PyunA.「月刊ヤングマガジン」初登場モデル・インフルエンサーとして活躍中のPyunA.が、「週刊ヤングマガジン」に続き、本誌にも初登場。ビキニに身を包み、抜群のスタイルを披露している。◆本郷柚巴「