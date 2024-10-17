【モデルプレス＝2024/10/17】元NMB48の本郷柚巴が、17日発売の「月刊ヤングマガジン」（講談社）第11号の表紙・巻頭グラビアに登場。水着姿で美しいバストを披露している。【写真】本郷柚巴、ふんわり美胸のランジェリー姿◆本郷柚巴、水着姿で美バスト披露アイドル卒業から1年、活躍の幅を広げてもなお柔らかい雰囲気はそのままの本郷が、本誌に今年2度目の登場。今号では、グアムで撮影した水着姿や、ランジェリーショットが掲