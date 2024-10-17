【モデルプレス＝2024/10/17】女優の椛島光が、17日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）46号のセンターグラビアに登場。色白の素肌や透明感溢れる笑顔を披露している。【写真】椛島光、ノースリーブワンピで美肌輝く◆椛島光、1st写真集先行カット公開椛島の1st写真集が12月11日に発売決定。椛島にとって憧れの街であった、フランス・パリを舞台に、ナチュラルで可愛すぎる姿が詰まった1冊に。また水着姿や本人もやってみたか