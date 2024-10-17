【モデルプレス＝2024/10/17】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、17日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）46号の表紙・巻頭グラビアに初登場。ビキニ姿で美しいボディを披露している。【写真】白戸ゆめのアナ、美谷間くっきりランジェリー姿◆白戸ゆめの「ヤンジャン」初表紙美人フリーアナウンサーとして、スポーツ番組を中心に活躍中の白戸が、王道ビキニ姿で本誌初表紙に。ビーチ、プール、夕景などの王道シチュエーション