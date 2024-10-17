韓国の世界的人気７人組グループＢＴＳのメンバー、Ｊ―ＨＯＰＥが１７日、兵役を終えて除隊する。Ｊ―ＨＯＰＥは２３年４月に、最年長メンバーのＪＩＮに続いて２番目に陸軍に入隊。韓国・江原道原州市にある陸軍第３６師団の新兵教育隊で助教（教官の補佐役）として服務した。公式な除隊式等を行う予定はなく、所属事務所「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」は、混雑を避け安全を確保するために現場への訪問は控えるようファンに