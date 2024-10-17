ギャルモデルのPyunA.（ぴょな／24）が、17日発売の『月刊ヤングマガジン』11号（講談社）のグラビアに登場。“ギャル界の神！”と称される圧倒的ビジュアルの最強美女が、ラブ＆ピースなアゲアゲBODYをたっぷり披露した。【写真】ギャルらしいデニムコーデを披露したPyunA.ぴょなは完璧なビジュアルで同世代の女性を中心に憧れの的として人気を誇り、「一番会いたいモデル」と呼び声も高い最強ギャル。『週刊ヤングマガジン』