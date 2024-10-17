漫画家・桂正和氏の代表作の誕生40周年を記念して実写ドラマ化された『ウイングマン』で、謎の少女・アオイを演じる俳優の加藤小夏（25）が、17日発売の『週刊ヤングジャンプ』46号（集英社）のグラビアに登場。スーツ姿でウイングマンとの共演を果たした。【写真】制服姿のアオイ＝加藤小夏原作は、『電影少女』や『I"s』で知られる桂氏の連載デビュー作で、1983年〜85年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された。80