俳優の椛島光（28）が、17日発売の『週刊ヤングジャンプ』46号（集英社）のグラビアに登場。12月11日に発売が決定した1st写真集から、先行カットを公開した。【写真】憧れのパリで撮り下ろし椛島光『1st写真集』先行カット椛島は『仮面ライダーリバイス』の“悪の女王”アギレラ役でブレイク以降、多数のドラマや映画で活躍。今年も『素晴らしき哉、先生！』や『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』などに出演して