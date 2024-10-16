今季限りで現役引退したヤクルト・青木宣親外野手(42)とタイガース・前田健太投手（36）が16日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演。白熱したクライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージ(S)第1戦を解説した。セはDeNAが巨人を2−0で下し、巨人のアドバンテージ1勝を消す開幕戦勝利で1勝1敗のタイとした。今季1勝5敗のケイが大一番で6回わずか1安打無失点の快投。7回から4投手が登板し得点