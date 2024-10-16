◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク5―2日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が、ファイナルステージに満を持して先発した日本ハム伊藤大海を攻略した。救援陣にも一発攻勢を続け、3本塁打を含む11安打で5得点。投打がかみ合った快勝の瞬間、力強く喜びを表現した小久保監督は「むちゃくちゃ大きい」と納得の笑みを浮かべた。1カ月ぶりに実戦復帰した近藤