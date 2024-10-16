◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ第１戦ソフトバンク５―２日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが日本ハムに先勝し、対戦成績を２勝０敗（アドバンテージ１勝）とした。「６番・遊撃」で出場した今宮健太内野手は本塁打を含む３安打１打点と躍動した。２―１の４回、先頭で打席に立ち、左越えに自身ＣＳ通算７本目となるソロ本塁打。歴代７位タイに並ぶ一発で、チ