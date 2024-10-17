村田徹容疑者（大阪府警提供）大阪市で高級腕時計ロレックス172本を積んでいたライトバンを盗んだとして、窃盗容疑で男2人が逮捕された事件で、実行役のリーダー格とみられる住所、職業不詳村田徹容疑者（52）が新潟県内で身柄を確保され、窃盗容疑で逮捕されたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。大阪府警が同日までに容疑者の逮捕状を取り、公開手配していた。捜査関係者によると、容疑者は新潟県妙高市の公衆電話か