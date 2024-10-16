【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「R-指定もDJ SPI-Kも合流した13人で、梅田サイファーは3年以内に武道館に立ちます」（KZ） 9月6日の熊本公演を皮切りに、全国10公演で行われた梅田サイファーのツアー『梅田サイファー TOUR 2024「Unfold Collective」』が10月14日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にてファイナルを迎えた。 ほぼフルハウスとなったこの日の会場。客席の電気が落ちるとフロ