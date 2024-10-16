Ado、平手友梨奈が所属する音楽芸能事務所“クラウドナイン”の創立5周年を記念した特別番組『雨音』（フジテレビ系）が16日、放送された。【写真】地上波初披露の新曲を披露する平手友梨奈前半は、ファントムシータ、Misaki、大宮陽和、shallm、栗林みな実が登場し、さまざまな楽曲を披露した。平手は、番組中盤に登場。「欅坂46の圧倒的センターとしてグループをけん引。圧倒的な表現力でパフォーマーとしても多くの名演を