Aqua Timezが本日10月16日に、再結成後初のツアー＜Re：connected＞をスタート。その場で新たに全国ツアー＜Aqua Timez Re:visit tour 2025＞の開催が発表された。ツアーは2025年3月29日 戸田市文化会館を皮切りに、2025年8月にかけて全国24会場で行われる。ファンクラブにて10月16日20時からチケットの販売が開始する。さらに、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された、「虹」と「千の夜をこえて」の音源が配信スタート