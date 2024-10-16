◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ第１戦ソフトバンク５―２日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが日本ハムに勝利し、アドバンテージを含めて２勝０敗とした。「２番・二塁」で出場した川瀬晃内野手は２安打に守備でも躍動し、勝利へ導いた。先取点を挙げた直後の３回。先発・有原が２安打と犠打で１死二、三塁とされた。１番・矢沢が放った打球は三塁へ弱く転