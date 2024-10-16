お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史が１６日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演した。昨年１０月の同番組収録の直後に起こした不祥事で活動を自粛。５か月間の謹慎期間を送った藤本はテロップなど様々な編集対応をして放送された１年前の映像を見た後、「皆さん、本当に申し訳ございませんでした」とスタッフに深々と頭を下げた。ＭＣの「オードリー」若林正恭に「『直接話し