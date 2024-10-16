袴田巌さんの元に届いた衆院選の投票所入場券（左）を持つ姉ひで子さん＝16日、浜松市（袴田さん支援クラブ提供、画像の一部が加工されています）1966年に静岡県一家4人が殺害された事件で再審無罪となった袴田巌さん（88）に、衆院選の投票所入場券が届いたことが16日、関係者への取材で分かった。主任弁護人の小川秀世氏によると、静岡地検が上訴権（控訴する権利）を放棄した9日までに、袴田さんが住む浜松市の選挙管理委員会