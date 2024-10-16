NTTドコモは、新型「iPad mini」の価格を発表した。12万5730円～で10月23日に発売される。18日8時から予約を受け付ける。 ドコモオンラインショップでの価格は、128GBモデルが12万5730円。256GBモデルが14万4980円。512GBモデルが18万7660円。 「いつでもカエドキプログラム」の特典を適用した場合の実質負担額は23カ月目に返却する場合、それぞれ5万3130円、7万3700円、9万6580円。12カ月目に返却した場合は