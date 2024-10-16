◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第１戦巨人０―２ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のオコエ瑠偉外野手が「３番・中堅」で先発出場し、守備でチームを救うビッグプレーを見せた。０―２の７回２死一、二塁でＤｅＮＡ・牧の浅い飛球が右中間へ。オコエは左中間寄りの守備位置を取っていたが「（右翼の）丸さんも任せてくれたので、勝負しやすかった」と猛然とダッシュし、地面すれ