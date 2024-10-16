大阪市の路上で高級腕時計ロレックスを積んだ車が盗まれた事件で、大阪府警が窃盗容疑で逮捕状を取り公開手配したリーダー格とみられる男（52）が、新潟県内で身柄を確保されたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。