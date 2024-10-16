マンチェスター・シティのブラジル代表GKエデルソン(31)が、今夏移籍を決断しなかった理由を明かした。2017年7月にベンフィカからシティに加入したエデルソン。シティの正守護神としてプレーし、公式戦341試合に出場し、157試合でクリーンシートを達成した。プレミアリーグで6度の優勝を経験すると、チャンピオンズリーグ(CL)でも優勝。FAカップやEFLカップなど、18個のタイトル獲得に貢献してきた。そのエデルソンは、今夏の移籍