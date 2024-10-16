誘導路で不発弾が爆発した問題を受け、宮崎空港で「磁気探査」を行う作業員＝16日深夜宮崎空港の誘導路で不発弾が爆発した問題を受け、国土交通省宮崎空港事務所は16日深夜、他に不発弾が埋まっていないかどうかを調べる「磁気探査」を実施した。2日に爆発が起きた空港東側の「S6誘導路」付近が対象で、今後は空港全域に範囲を拡大する見通しだ。この日は、探査は運航に支障が出ない時間帯に実施。地中の不発弾や遺棄砲弾の有