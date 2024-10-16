公益社団法人「日本麻酔科学会」が１６日、公式「Ｘ」（旧ツイッター）アカウントを更新した。ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏでは、１４日から番組「ＫＩＬＬＡＨＫＵＴＳ（キラーカッツ）」が配信開始。当初は７日に配信開始予定だったが、延期となっていた。ＫＩＬＬＡＨＫＵＴＳのエピソード２のタイトルは「麻酔ダイイングメッセージ」で、配信サイトでは「誰かに殺され…意識を失う間際に犯人の手がかりを書