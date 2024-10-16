2024年10月15日、日本の劇場アニメ「ルックバック」が、今月26日より中国で上映されることが分かり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。「ルックバック」は、藤本タツキ氏の漫画が原作。小学4年生の主人公・藤野は、学年新聞で4コマ漫画を連載しており、同級生や家族から絶賛されていたが、ある日不登校の同級生・京本の4コマ漫画が連載されると、周囲の称賛は京本に向けられ、藤野は漫画を描くことを諦めてしまう