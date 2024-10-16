インテルのロゴ＝2023年3月（ロイター＝共同）【北京共同】中国の業界団体「サイバーセキュリティー協会」は16日、米半導体大手インテルの製品が「国家安全保障を脅かしている」とし、当局に安全審査を求める提案を発表した。半導体を巡る米国の対中制裁への報復として、当局が実際にインテル製品の排除などに動く可能性がある。提案では、インテルの半導体製品に関する複数のセキュリティー上の脆弱性を指摘。同社製品は中国