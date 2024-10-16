日米韓3か国は外務次官級による協議を行い、韓国とつながる道路を爆破した北朝鮮を強く非難しました。韓国外務省キム・ホンギュン第1次官「南北陸路の完全な断絶、いわゆる南の国境封鎖、無人機侵入の主張など、意図的に緊張を作り出す行為を強く非難した」16日、韓国・ソウルで行われた協議には、外務省の岡野正敬事務次官、アメリカ国務省のキャンベル副長官、韓国外務省のキム・ホンギュン第1次官が出席しました。協議後の会