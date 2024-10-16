期日前投票で１票を投じる有権者＝１６日午後、横浜市中区役所衆院選（２７日投開票）の期日前投票が１６日、神奈川県内全３３市町村で始まった。市役所や商業施設などに順次開設され、計１６８カ所で投票できる予定だ。期日前投票は投開票日に仕事や旅行などの理由で投票ができない有権者が対象。投票率向上を目的に２００３年に導入され、選挙人名簿に登録がある市区町村で投票できる。公共施設のほか人が集まりやすい商業施