熊本市で始まった加藤神社が所蔵する作品の展示会。加藤清正の姿が描かれた「錦絵」と呼ばれる浮世絵版画を見ることができます。その中で目を引くのが、清正に身を寄せる虎の作品。作家が込めた思いを取材しました。 熊本市のギャラリーで始まったのは、加藤神社が所蔵する浮世絵版画を集めた「加藤神社 錦絵展」。幕末から明治にかけて描かれた「錦絵」と呼ばれる版画約30点が展示されています。題材の中心は、加藤清正