巨人・戸郷翔征投手（２４）がＣＳファイナルステージ第１戦ＤｅＮＡ戦（１６日、東京ドーム）に先発。７回途中１１０球を投げ６安打２失点と粘投を見せたが、打線の援護に恵まれず０―２で零封負けを喫した。一発に泣いた。０―０で迎えた４回だった。先頭打者・佐野に３球目をとらえられ、弧を描いた打球は右翼スタンドに突き刺さった。先制点を許した戸郷は「そこのホームラン一発与えたのがダメージがデカかったですし、い