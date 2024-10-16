お笑いタレント・やす子（26）が16日放送の日本テレビ「世界頂グルメ」（後9・00）に出演。顔がタイプだという男子アスリートを告白した。俳優の小泉孝太郎とともにハワイを訪れたやす子。小泉から「やす子さんの聞いてみたい。恋愛観というか」と聞かれて「自分は一度も恋愛したことない」と伝えた。これに小泉は「タイプってあるじゃないですか。顔とか」と好きなタイプを聞いた。やす子は「最近だと、（パリ）オリンピッ