フジテレビ系音楽特番「雨音」（午後11時）が16日、放送された。同番組は歌い手Adoらを輩出した「クラウドナイン」創立5周年特番。新世代に圧倒的な支持を集める9組のアーティストが集結し、一夜限りのスペシャルステージを披露。Adoと平手友梨奈が1夜限りのスペシャルコラボレーションで、Adoの「唱」を披露する。Ado、平手の他、大宮陽和、栗林みな実、shallm、ファントムシータ、梟note、Misaki、吉乃が出演。