宮崎空港（宮崎市）の誘導路で不発弾が爆発した事故を受け、国土交通省宮崎空港事務所は１６日夜、ほかに不発弾が残っていないかの調査を開始した。初日は午後１１時から、現場周辺の１７５０平方メートルについて地中の磁気探査を行う予定。