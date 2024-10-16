◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第１戦巨人０―２ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が先発し、６回１／３を６安打２失点。力投も、完封負けで黒星を喫した。初回は内野安打と四球で２死一、二塁を招いたが、宮崎を右飛に仕留め、無失点スタート。その後は３回まで無安打投球を続けた。４回は先頭・佐野に右中間席へ先制ソロを献上。それでも６回まで最少失点で踏ん張