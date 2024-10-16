反町隆史、杉野遥亮主演のフジテレビドラマ「オクラ」第２話が１５日に放送された。ラストでは、警視庁捜査一課特命捜査情報管理室、通称オクラに追いやられている飛鷹千寿（反町隆史）の昔の同僚刑事で、爆弾事件の罠にかかり、千寿をかばって殉職した結城真一（平山祐介）が謎の言葉を言い残したことが描かれた。結城は「ハイド・アンド・シーク」と言い残して倒れ、なぜか千寿が結城に向かって発砲したような描写で終了し