メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県羽島市で16日、木造2階建ての住宅が焼ける火事があり、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。 16日午前3時10分ごろ、羽島市桑原町小薮にある住宅から火が出ていると、近くの住民から119番通報がありました。 警察と消防によりますと、消防車など10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅の約210平方メートルが焼け、焼け跡から