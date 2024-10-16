Wez Atlasが、10月17日21時に新曲「One Life」のMVをプレミア公開する。 （関連：【10月17日21時にプレミア公開】Wez Atlas自らボディペイントを施す「One Life」MV） 同楽曲は、10月9日に配信リリースされたデジタルシングル『One Life』の表題曲。MVは映像監督に井上青、ペイントアーティストに本城葵を迎え、Wez Atlas自身がボディペイントを施す作品となっている。 なお、Wez Atlasは2025年1月24日に東京