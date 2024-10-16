お笑い芸人の横澤夏子さん（34）が15日、井上咲楽さん（25）と共にファッションブランドのイベントに登場し、子育てや産後にまつわる悩みを打ち明けました。2023年6月に第3子の誕生を発表し、3姉妹の母として忙しい毎日を送っているという横澤さん。普段のファッションについて聞かれると「忙しいと自分のファッションがおろそかになっちゃって、“もう何でもいいや”みたいな。『公園のベンチに、楽に座れるもの』っていうものが