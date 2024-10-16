きょう、横浜市の住宅で高齢の男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は男性がこの家に住む75歳の無職の男性と明らかにしました。この事件はきょう午前、横浜市青葉区の住宅の脱衣所で高齢の男性が手足を縛られた状態で死亡しているのが見つかったものです。警察は男性の身元の確認を進めていましたが、男性がこの家に住む無職の後藤寛治さん（75）と明らかにしました。捜査関係者によりますと、後藤さんには暴行を受けたよ