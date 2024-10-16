お笑いコンビ「鬼越トマホーク」金ちゃんが１６日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し、大ファンであるプロ野球ＤｅＮＡがクライマックスシリーズ（ＣＳ）・ファイナルステージで先勝したことを喜んだ。ＤｅＮＡは巨人とのＣＳ第１戦（東京ドーム）で２―０で勝利した。金ちゃんは「ベイスターズＣＳファイナル初戦勝利！！なんとか乱打戦に持ち込んでくれ！って思ってたけどまさかの２―０。佐野選手ナイスホームラン！筒香選