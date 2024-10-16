全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で、『櫻坂46』『日向坂46』の人気コラボ企画が10月22日（火）から開催される。『櫻坂46』は、応募者2万2509名のオーディションを経て、2015年8月に乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループとなる欅坂46として誕生。2016年4月、1stシングル「サイレントマジョリティー」でデビュー。2018年11月には二期生が加入。2020年9月にグループ名が櫻坂46