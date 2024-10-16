※前回値が修正されました。 輸出物価指数（9月）21:30 結果-0.7% 予想-0.3%前回-0.9%（-0.7%から修正）（前月比) 結果-2.1% 予想-0.6%前回-0.9%（-0.7%から修正）（前年比)