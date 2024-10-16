米１０年債利回りは４．０１８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.936（-0.010） 米10年債4.018（-0.014） 米30年債4.302（-0.018） ドイツ2.189（-0.033） 英国4.077（-0.085） カナダ3.120（-0.025） 豪州4.205（-0.049） 日本0.948（-0.014） ※米債以外は10年物