日本ハムはCSファイナルステージの初戦を落とし、相手アドバンテージと合わせて0勝2敗となった。新庄剛志監督（52）は第2戦の先発にCSファーストステージ初戦・ロッテ戦に先発した加藤貴之投手（32）を指名した。加藤貴は12日のロッテ戦、7回途中2失点を喫し、71球でマウンドを降りていた。中4日となるが加藤貴は「大事な試合になりますが、やるだけなので初回から全力で投げたいです」と意気込んだ。今季ソフトバンク戦