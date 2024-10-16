プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１６日、セ・パ両リーグでファイナルステージ（６試合制）が始まった。４年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人はＤｅＮＡに０―２で敗れ、アドバンテージの１勝を含めて通算１勝１敗となった。４年ぶりにパを制したソフトバンクは日本ハムを５―２で下し、アドバンテージの１勝を含めて通算２勝とした。第２戦の予告先発は巨人が菅野、ＤｅＮＡが大貫、ソフトバンクがモイネロ、日本ハム