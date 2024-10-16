16日に放送されたドラマ「相棒season23」（テレビ朝日系・毎週水曜よる9時〜）の初回拡大スペシャルに、配信オリジナルドラマ「相棒sideA／sideB」（TELASAで独占配信中）から福崎那由他（平井久美役）と石川雷蔵（高木宇宙役）が登場した。初回では、特命係の杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）が元・国家公安委員長の衆議院議員・芦屋満（並樹史朗）の殺害事件を調査。警察官になった“少年A”こと高田創（加藤清史郎）