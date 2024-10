【秋山黄色 - Caffeine / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】 人気アニメ・ドラマの主題歌を多数手がけ、2024年には自身の人気曲「Caffeine」で初コラボ曲を発表、そして『THE FIRST TAKE』に再出演し話題の秋山黄色(あきやまきいろ)。彼は一体何者なのか? ■秋山黄色(あきやまきいろ)プロフィール ・生年月日:1996年3月11日・出身地:栃木県・OFFICIAL SITEhttps://www.akiyamakiro.com/・Twitter@ILikeAkair