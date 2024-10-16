【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比15銭円安ドル高の1ドル＝149円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0887〜97ドル、162円62〜72銭。米長期金利が上昇傾向となり日米金利差の拡大が意識され、円売りドル買いがやや優勢となった。