ジャケットとコートのいいとこ取りをしたジャコットは、季節の変わり目から投入すれば冬本番まで使えるロングランアイテム！ブラウスやミニスカートでちょっと涼しげに着るのが秋らしさのポイント。この秋冬に着たいミニスカコーデとも好相性♡出典: 美人百花.comジャコットの軽い着心地と秋らしい質感のMIXが、トレンドの先取りに最適。ミニスカート×ロングブーツで秋らしさと女っぽさを加速。ジャコット\29,700/