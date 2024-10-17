［ワシントン１６日ロイター］ - 米労働省が１６日発表した９月の輸入物価指数は、前月比０．４％下落し、２０２３年１２月以来、最大の下落率となった。エネルギー製品や食品価格の下落が背景。ロイターがまとめたエコノミスト予想も０．４％下落だった。インフレ見通しが緩やかになることを示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ方針維持を支持する内容となった。前年比では０．１％下落。８月の０．８％上昇から下落に